В Африке нашли пятый по величине алмаз в мире

"Царь-алмаз" нашли в карьере Летсенг, расположенном в королевстве Лесото. Он является самым крупным драгоценным камнем, обнаруженным в данном месторождении, а также пятым по величине в мире.
Компания Gem Diamonds, в чьей собственности находится карьер, оценивает его примерно в 40 млн долларов. 910-каратный бесцветный (шкала D) камень относится к типу IIa – алмазам, почти не содержащим примесей. В природе доля таких алмазов составляет не более 2%.
Gem Diamonds приобрела рудник в 2006 году. Ранее здесь находили 603-каратный "Обещание Лесото". Однако он значительно проигрывает сделанной сейчас находке.
Акции компании подскочили на 14% после сообщения о находке. Крупнейшим в истории камнем считается "Куллинан" (3106 каратов) - его распилили на две части, украшающие корону и скипетр британских монархов.
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