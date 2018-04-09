В Аргентине при крушении самолета погибли 5 человек

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшой самолет разбился в Аргентине, погибли пять человек. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на Совет по расследованию авиаинцидентов.
Уточняется, что крушение самолета PA 34 Piper Seneca произошло в сельской местности между Кему-Кему и Пеллегрини (провинция Ла-Пампа). Обломки самолета были обнаружены в труднодоступном районе.
Ведется расследование инцидента.-0-
Фото местных СМИ
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