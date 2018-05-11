В Австралии произошло самое массовое убийство за 22 года

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В австралийском Осмингтоне обнаружили расстрелянными семь человек, пятеро из которых дети, сообщают информагентства.

По данным полиции, тела двух взрослых были обнаружены на улице, а детей - внутри дома. На месте происшествия было найдено огнестрельное оружие.

По предварительной информации, все убитые проживали в одном доме и являлись членами одной семьи. Полиция полагает, что один из домочадцев расстрелял остальных и затем покончил с собой. Ведется расследование инцидента.

Расстрел в Осмингтоне стал самым массовым в Австралии с 1996 года, когда в городе Порт-Артур 28-летний мужчина открыл стрельбу по посетителям кафе, в результате чего погибли 35 человек, 22 получили ранения.-0-