15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бангладеш поезд сошел с рельсов, четыре человека погибли, сообщают информагентства.
Авария на железной дороге произошла в городе Тонги. С рельсов сошли последние несколько вагонов поезда. В результате инцидента четыре человека погибли, 30 пострадали.
Из-за происшествия нарушено железнодорожное сообщение части городов. Ведется расследование.-0-
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