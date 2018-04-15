15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бангладеш поезд сошел с рельсов, четыре человека погибли, сообщают информагентства.

Авария на железной дороге произошла в городе Тонги. С рельсов сошли последние несколько вагонов поезда. В результате инцидента четыре человека погибли, 30 пострадали.

Из-за происшествия нарушено железнодорожное сообщение части городов. Ведется расследование.-0-