В Бельгии из-за жары сократили рабочий день

В Бельгии введены ограничения на потребление воды, а некоторые предприятия и государственные учреждения перешли на сокращенный рабочий день из-за аномальной жары, которая держится на протяжении двух недель, сообщает ТАСС.
По словам сотрудников королевского метеорологического института Брюсселя, годовой пик жары в стране придется на конец июля. Более того, в некоторых районах Бельгии температура приблизится к 40 градусам Цельсия.
В связи с этим власти Фландрии, в которой проживает около 60% населения страны, рекомендуют экономить воду. Были введены запреты на полив приусадебных участков и наполнение бассейнов. А на юге страны, несмотря на то что тут самый большой процент водных ресурсов в Бельгии, такие нововведения будут приняты на следующей неделе.
Также дорожная полиция Бельгии предупреждает водителей о необходимости повышенного внимания на скоростных дорогах, где в ближайшие дни от жары возможно вздутие асфальта, что может стать причиной серьезных ДТП.
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