В Бельгии произошла экстренная остановка атомного реактора на АЭС

Экстренная остановка второго реактора в результате электромеханической поломки произошла на атомной электростанции Tihange на юге Бельгии. Об этом сообщила компания-оператор Electrabel.

Она уточнила, что авария не несет угрозы для людей и окружающей среды. "Автоматическая остановка реактора произошла в результате сбоя при активации линии высоковольтной передачи. Поломка произошла вне ядерной зоны станции и не несет угрозы людям или окружающей среде", - сообщили в компании.

Перебоев с электричеством в южной части Бельгии не прогнозируется, несмотря на повышенное электропотребление в связи с аномальной жарой и подключением большого количества кондиционеров.

"Компания имеет резервы для компенсации генерации электроэнергии, в частности за счет солнечных и газовых генераторов", - заверила Electrabel.

Третий энергоблок второй АЭС с сентября прошлого года также остановлен. Там продлены профилактические работы, в ходе которых обнаружены трещины в бетонной конструкции реакторного блока. Оператор уверяет, что и этот реактор в ближайшее время будет перезапущен.