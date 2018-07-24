В Бельгии произошла экстренная остановка атомного реактора на АЭС

Экстренная остановка второго реактора в результате электромеханической поломки произошла на атомной электростанции Tihange на юге Бельгии. Об этом сообщила компания-оператор Electrabel.
Она уточнила, что авария не несет угрозы для людей и окружающей среды. "Автоматическая остановка реактора произошла в результате сбоя при активации линии высоковольтной передачи. Поломка произошла вне ядерной зоны станции и не несет угрозы людям или окружающей среде", - сообщили в компании.
Перебоев с электричеством в южной части Бельгии не прогнозируется, несмотря на повышенное электропотребление в связи с аномальной жарой и подключением большого количества кондиционеров.
"Компания имеет резервы для компенсации генерации электроэнергии, в частности за счет солнечных и газовых генераторов", - заверила Electrabel.
Третий энергоблок второй АЭС с сентября прошлого года также остановлен. Там продлены профилактические работы, в ходе которых обнаружены трещины в бетонной конструкции реакторного блока. Оператор уверяет, что и этот реактор в ближайшее время будет перезапущен.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3317 BYN
|2.325 BYN
|2.332 BYN
|USD
|1.9895 BYN
|1.986 BYN
|1.992 BYN
|RUB
|3.1505 BYN
|3.14 BYN
|3.155 BYN