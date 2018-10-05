В Берлине автомобиль протаранил здание, есть пострадавшие

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Берлине (Германия) легковой автомобиль врезался в фасад здания, в результате чего пострадали несколько человек, сообщает информагентство Reuters.
Полиция Германии отметила, что инцидент не может быть квалифицирован как теракт. Прибывшие на место происшествия эксперты предположили, что у водителя были проблемы со здоровьем.
По предварительным данным, мужчине за рулем стало плохо и он потерял контроль над управлением. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на Twitter-аккаунт пожарного управления Берлина, автомобиль въехал в кафе, ранив при этом 5 человек.
В настоящее время ведется расследование инцидента.-0-
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