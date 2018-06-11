В Берлине проходит встреча глав МИД "нормандской четверки"

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча министров иностранных дел "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) началась в Берлине, сообщает ТАСС.
Встреча проходит в резиденции МИД Германии - вилле Борзиг. Главными темами, как ожидается, станут обострение ситуации в Донбассе и перспективы размещения в регионе миротворческой миссии.
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас перед началом встречи заявил, что главы МИД стран "нормандской четверки" обсудят прежде всего миссию ООН в Донбассе. "Новая тема, которую мы хотим сегодня обсудить, - это миссия ООН", - сказал он, добавив, что представления о ней "пока очень сильно расходятся".
Хайко Маас также указал на обострение ситуации в Донбассе.-0-
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