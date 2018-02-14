В Болгарии украли два десятка компьютеров для майнинга

Неизвестные украли 21 компьютер, специально собранные для майнинга биткоина и других криптовалют. Инцидент произошел в Благоевграде. Общая стоимость похищенного превышает 150 тыс. евро.
Помещение, в котором осуществлялся майнинг, не было оборудовано специальными системами климат-контроля и охлаждалось путем открывания дверей. Вход закрывала металлическая решетка, которая не остановила злоумышленников.
Все украденные компьютеры принадлежали физическим лицам.
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