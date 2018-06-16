В Боливии автобус врезался в скалу: 17 человек погибли

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Боливии пассажирский автобус врезался в скалу: 17 человек погибли, сообщают информагентства.
В результате инцидента еще более 20 человек получили травмы различной степени тяжести.
Автобус врезался в скалу на шоссе в районе города Потоси. По предварительной информации, ДТП произошло из-за превышения скорости.-0-
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