В Боливии автобус врезался в скалу: 17 человек погибли

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Боливии пассажирский автобус врезался в скалу: 17 человек погибли, сообщают информагентства.

В результате инцидента еще более 20 человек получили травмы различной степени тяжести.

Автобус врезался в скалу на шоссе в районе города Потоси. По предварительной информации, ДТП произошло из-за превышения скорости.-0-