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В Боливии автобус врезался в скалу: 17 человек погибли

В мире 16.06.2018 | 09:50
Фото из социальных сетей
Фото из социальных сетей

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Боливии пассажирский автобус врезался в скалу: 17 человек погибли, сообщают информагентства.

В результате инцидента еще более 20 человек получили травмы различной степени тяжести.

Автобус врезался в скалу на шоссе в районе города Потоси. По предварительной информации, ДТП произошло из-за превышения скорости.-0-

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Теги
Боливия, ДТП, смерть, травматизм
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