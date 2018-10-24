В больницах Рима после обрушения эскалатора в метро находятся 15 россиян и 4 украинца

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В больницах Рима находятся 15 россиян, которые пострадали при обрушении эскалатора в метрополитене, трое из них в тяжелом состоянии, сообщается на странице в Twitter российского посольства в Италии.

AFP

Среди пострадавших также четверо граждан Украины. Консульская служба украинского МИД на своей странице в Twitter сообщила, что пострадавшие госпитализированы в одну из местных клиник, полученные ими травмы не представляют угрозы жизни.

AFP

Инцидент произошел вечером 23 октября на станции метро Repubblica в Риме. В какой-то момент эскалатор, на котором ехали болельщики российской команды ЦСКА и итальянской "Ромы", начал двигаться с большой скоростью, а затем резко остановился. В результате аварии пострадали около 30 человек. По информации итальянской газеты La Repubblica, один из пострадавших лишился части стопы.

Фото EPA

Директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов сообщил, что футбольный клуб окажет поддержку болельщикам, пострадавшим в результате инцидента в римском метро. "Клуб в курсе произошедшего, прорабатывает этот вопрос и окажет поддержку пострадавшим", - заявил Сергей Аксенов.-0-