В Риме обрушился эскалатор

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 30 человек пострадали в результате аварии в римском метро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя посольства Российской Федерации в Италии. Семеро из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, состояние пятерых оценивается как средней тяжести, еще 18 получили легкие ранения.

Эскалатор центральной станции метро в Риме в момент, когда на нем ехали болельщики российской команды ЦСКА и итальянской "Рома" на Олимпийский стадион на матч "ЦСКА" -"Рома", резко набрал скорость. В результате люди падали прямо друг на друга, образовалась давка.

По версии местных СМИ, трагедия произошла из-за того, что нетрезвые люди стали прыгать на эскалаторе, что привело к обрушению. В Twitter было опубликовано видео инцидента.

В настоящее время станция закрыта.-0-