Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
24 октября 2018, Ср
+6°C
Сплошная облачность EUR 2.4078
USD 2.0999
RUB 3.215
Главное
Лукашенко подписал указ о повышении с 1 ноября трудовых пенсий
Президент
Лукашенко подтверждает приверженность договоренностям о развитии сотрудничества с Узбекистаном
Президент
Сивак не видит острой необходимости дотировать лоукостеры
Общество
Квартиру от "Евроопт" выиграла продавец зоомагазина из Борисова, а сразу три авто из пяти – покупатели "Е-доставки" и "ГиперМолла"!
Общество
У белорусского рынка корпоративных облигаций большое будущее
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
На заводе по сборке ядерных боеприпасов в Техасе была объявлена тревога
23:48 В мире
Harley-Davidson отзывает мотоциклы из-за проблемы со сцеплением
23:17 Калейдоскоп
В Санкт-Петербурге произошел пожар в историческом здании
22:45 В мире
В Риме обрушился эскалатор
22:15 В мире
Светящийся грузовик МАЗ устанавливают в Минске
22:12 Регионы
Ковальчук: в поражениях "Динамо" вина не только тренера
22:04 Спорт
Футболисты "Баварии" победили АЕК, "Валенсия" разошлась миром с "Янг Бойз" в Лиге чемпионов
21:58 Спорт
Залина Сидакова стала серебряным призером ЧМ по борьбе в Будапеште
21:55 Спорт
Игорь Лозко победил на юниорском ЧЕ по тяжелой атлетике
21:51 Спорт
Указ о финоздоровлении сельхозпредприятий позволяет кредиторам и должникам найти компромисс - ВС
21:43 Экономика
Колесо обозрения с детьми обрушилось в Германии
21:28 В мире
Фотовыставка к 100-летию Великого объединения Румынии открылась в Минске
21:14 Культура
Книга о Тростенце станет напоминанием о страшных страницах истории ВОВ - директор издательства
20:50 Культура
Рабочие группы по вопросам финоздоровления сельхозпредприятий планируют создать в облисполкомах
20:15 Экономика
Сбой в графике движения поездов произошел в минском метро
20:04 Регионы
Умер российский поэт Владимир Дагуров
19:56 Культура
Открытие генконсульства Беларуси в Гуанчжоу запланировано на 8 ноября
19:55 Политика
Курсанты российских вузов отработали тактику ликвидации ЧС на полигоне под Борисовом
19:50 Общество
Квартиру от "Евроопт" выиграла продавец зоомагазина из Борисова, а сразу три авто из пяти – покупатели "Е-доставки" и "ГиперМолла"!
19:37 Общество
Элина Свитолина после победы над Каролиной Плишковой стала лидером Белой группы итогового турнира WTA
19:30 Спорт
Все новости
Темы
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
К юбилею молодежного движения К юбилею молодежного движения
Год малой родины Год малой родины
Международный форум "Евразийская неделя" Международный форум "Евразийская неделя"
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

В Риме обрушился эскалатор

В мире 23.10.2018 | 22:15
Фото Vigili del Fuoco
Фото Vigili del Fuoco

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 30 человек пострадали в результате аварии в римском метро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя посольства Российской Федерации в Италии. Семеро из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, состояние пятерых оценивается как средней тяжести, еще 18 получили легкие ранения.

Эскалатор центральной станции метро в Риме в момент, когда на нем ехали болельщики российской команды ЦСКА и итальянской "Рома" на Олимпийский стадион на матч "ЦСКА" -"Рома", резко набрал скорость. В результате люди падали прямо друг на друга, образовалась давка.

По версии местных СМИ, трагедия произошла из-за того, что нетрезвые люди стали прыгать на эскалаторе, что привело к обрушению. В Twitter было опубликовано видео инцидента.

В настоящее время станция закрыта.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Италия, метро, происшествия
Версия для печати
Новости рубрики В мире
К списку
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4078 BYN 2.405 BYN 2.415 BYN
USD
2.0999 BYN 2.1 BYN 2.105 BYN
RUB
3.215 BYN 3.205 BYN 3.22 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Кинологический центр ВС в преддверии 25-летия
Все видео

Фотоновости

Книгу о Тростенце представили в Минске
Все фото

Инфографика

I Форум регионов Беларуси и Украины I Форум регионов Беларуси и Украины пройдет 25-26 октября в Гомеле.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Развитие ликеро-водочной отрасли обсуждено на совещании у Президента Беларуси
Лукашенко подписал указ о повышении с 1 ноября трудовых пенсий
Лукашенко подтверждает приверженность договоренностям о развитии сотрудничества с Узбекистаном
Политика
Владимир Макей Макей: Беларусь стремится укреплять международный мир и безопасность на основе диалога и взаимопонимания
Открытие генконсульства Беларуси в Гуанчжоу запланировано на 8 ноября
Военный комитет ОДКБ рассмотрит меры по укреплению коллективной безопасности
Экономика
Фото из архива В правительстве пояснили причины снижения средней зарплаты в Беларуси в сентябре
Указ о финоздоровлении сельхозпредприятий позволяет кредиторам и должникам найти компромисс - ВС
Рабочие группы по вопросам финоздоровления сельхозпредприятий планируют создать в облисполкомах
Происшествия
Фото из архива Сотрудники транспортной инспекции Гродненской области задержаны при получении взятки
Лидчанин осужден на 5 лет за мошенничество при поставках товаров на торфобрикетные заводы
Председатель Жодинского горисполкома подозревается в коррупции
Общество
Экскурсии на каникулах: квест в замке Радзивиллов, "дом-перевертыш" и роль пчеловода
Курсанты российских вузов отработали тактику ликвидации ЧС на полигоне под Борисовом
Квартиру от "Евроопт" выиграла продавец зоомагазина из Борисова, а сразу три авто из пяти – покупатели "Е-доставки" и "ГиперМолла"!
Регионы
Фото из архива Движение по мосту через Припять откроют к 7 ноября
Светящийся грузовик МАЗ устанавливают в Минске
Сбой в графике движения поездов произошел в минском метро
Спорт
Сергей Ковальчук. Фото из архива Ковальчук: в поражениях "Динамо" вина не только тренера
Футболисты "Баварии" победили АЕК, "Валенсия" разошлась миром с "Янг Бойз" в Лиге чемпионов
Залина Сидакова стала серебряным призером ЧМ по борьбе в Будапеште
Технологии
Фото из архива Разработанный учеными НАН фотоприемник может заменить в Беларуси японский аналог
Белорусско-китайский исследовательский центр планируют открыть в Уси
Наноматериал на основе исследования тропической рыбы изобрели в Китае
Культура
Фото из архива "Беларусьфильм" представит новые ленты на "Лістападзе-2018"
Фотовыставка к 100-летию Великого объединения Румынии открылась в Минске
Книга о Тростенце станет напоминанием о страшных страницах истории ВОВ - директор издательства
Калейдоскоп
Фото The Guardian Древнейший в мире затонувший корабль обнаружен в Черном море
Harley-Davidson отзывает мотоциклы из-за проблемы со сцеплением
Певица МакSим вернулась на сцену с новым имиджем
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Анатолий Котов,
Сергей Шаблыко,
Надежда Анисовец,
Максим Кошкалда 6 ноября, 11:00 Европейские игры – 2019: подготовка спортивной инфраструктуры, билетные программы, работа с волонтерами Пресс-конференция Анатолий Сивак,
Александр Головнев,
Сергей Дубина,
Артем Сикорский 23 октября Развитие транспортной инфраструктуры в Беларуси: предварительные итоги 2018 года и планы до 2020 года Пресс-конференция Анастасия Сорокина,
Владислав Ковалев,
Ланита Стецко 11 октября Беларусь примет 45-ю Всемирную шахматную олимпиаду Пресс-конференция Ольга Прудникова,
Михаил Малашенко,
Ия Малкина,
Сергей Щербаков,
Григорий Бондарев 4 октября Цели устойчивого развития Республики Беларусь: энергетика, экология, энергоэффективность Пресс-конференция Владимир Улахович 26 сентября "Школа экспорта" - проект БелТПП для бизнеса
Газета 7 дней
Правильный градус: законы «разогрева»
Котел взаимных претензий
Псориаз – не клеймо
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь КАРПЕНКО. Идти в ногу со временем
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Прелести цивилизации, или Жизнь без смога
Віктар ЛОЎГАЧ. Пра гены, карані і дзеясловы
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия