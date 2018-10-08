В Бразилии назначен второй тур президентских выборов

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бразилии не смогли выбрать президента в первом туре выборов, сообщает бразильский телеканал Globo.

По итогам обработки 99% бюллетеней лидирует кандидат от Социально-либеральной партии Жаир Болсонару с 46% голосов, на втором месте в президентской гонке - Фернанду Аддад с 29% голосов, который является кандидатом от Партии трудящихся. Приблизительно такие же данные о поддержке кандидатов обнародованы по итогам экзитпола.

Для победы любому из кандидатов требовалось набрать более 50% голосов, однако этот порог никто не преодолел, поэтому будет второй тур выборов. Его проведут 28 октября.

Всего на пост главы Бразилии претендовали 13 человек.-0-