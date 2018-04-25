В Бразилии пьяный водитель протаранил детсад, пострадали восемь малышей

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бразилии пьяный водитель протаранил детский сад, в результате пострадали восемь малышей, сообщают информагентства.
Инцидент произошел в муниципалитете Шапеко (штат Санта-Катарина). В момент ДТП в детском саду находились 24 малыша 4-5 лет и воспитательница. Восемь детей пострадали, состояние одного ребенка тяжелое. Дети госпитализированы.
Водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, незначительно травмирован. Полицейским пришлось защищать мужчину от местных жителей, угрожавших ему физической расправой.-0-
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