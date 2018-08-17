В Брюсселе объявлен траур по погибшим при обрушении моста в Генуе

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Траур объявлен в основных правительственных институтах ЕС в Брюсселе в связи с обрушением моста в итальянской Генуе, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Еврокомиссии Кристиана Спара.
Согласно решению главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, 19 августа флаги перед зданиями учреждений ЕС в Брюсселе будут приспущены в знак траура по жертвам трагедии в Генуе.
Утром 14 августа обрушился автомобильный мост Моранди вблизи итальянского города Генуя. В тот момент по мосту ехали более 30 легковых машин и три грузовика. В настоящее время известно о 38 погибших, более 10 человек числятся пропавшими без вести.-0-
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