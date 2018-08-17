Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
17 августа 2018, Пт
+24°C
Переменная облачность EUR 2.3366
USD 2.0508
RUB 3.061
Главное
Лукашенко доложили о предложениях по кадровым назначениям в правительстве
Президент
В Беларуси осталось убрать 9% площадей зерновых
Экономика
Общество защиты прав потребителей туристических услуг создадут в Беларуси
Общество
"Без вариантов! Квартиру отдам единственному сыну". 61-ю квартиру от "Евроопт" выиграла пенсионерка Лина Рудая из Минска
Общество
Тепло и дождливо будет в Беларуси в выходные
Общество
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Совет по развитию предпринимательства предложил создать единый ресурс с информацией о доходах граждан
14:51 Экономика
В Китае из-за селфи обрушился мост с туристами
14:47 В мире
Турбизнес и Минспорт сравнят стоимость туров с вылетом из Беларуси и соседних стран
14:40 Общество
Бесплатная электричка довезет в Минск болельщиков БАТЭ после матча Лиги чемпионов с ПСВ
14:29 Спорт
Поисково-спасательный отряд МЧС прошел переаттестацию по стандартам INSARAG
14:25 Общество
Российско-белорусский молодежный бизнес-инкубатор откроется в ноябре в Москве
14:19 Общество
Более 80 мероприятий запланировано в программе юбилейного Дня белорусской письменности
14:18 Общество
Второй сезон сериала "Алиенист" выйдет в 2019 году
13:53 Калейдоскоп
Сборку металлического пролетного строения на мосту через Припять планируют завершить к 15 сентября
13:51 Регионы
В Брюсселе объявлен траур по погибшим при обрушении моста в Генуе
13:41 В мире
Доллар и российский рубль на торгах 17 августа подешевели, евро подорожал
13:17 Экономика
Мошенница из Витебска обманула 66 человек, продавая несуществующие вещи
13:07 Происшествия
В центре Бреста планируют сделать больше платных парковок
13:05 Регионы
Под Жлобином лошадь при столкновении с автобусом влетела в салон
12:56 Происшествия
Футболисты "Днепра" и "Немана" откроют программу 18-го тура чемпионата Беларуси
12:51 Спорт
При подготовке поправок в закон о дорожном движении акцент будет сделан на снижении аварийности - депутат
12:51 Общество
В Минске из-за ремонта покрытия перекроют движение по ул.Горовца
12:44 Регионы
Легковушка опрокинулась под Ивье, погиб пассажир
12:39 Происшествия
"Белавиа" продала по акции почти 41 тыс. билетов
12:29 Общество
В Брестской области возьмут на учет все потенциально опасные для детей места
12:25 Регионы
Все новости
Темы
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
ТИБО-2018 ТИБО-2018
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Отопительный сезон Отопительный сезон
Уборочная кампания Уборочная кампания
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

В Брюсселе объявлен траур по погибшим при обрушении моста в Генуе

В мире 17.08.2018 | 13:41
На месте обрушения моста в Генуе. Фото Синьхуа - БЕЛТА
На месте обрушения моста в Генуе. Фото Синьхуа - БЕЛТА

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Траур объявлен в основных правительственных институтах ЕС в Брюсселе в связи с обрушением моста в итальянской Генуе, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Еврокомиссии Кристиана Спара.

Согласно решению главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, 19 августа флаги перед зданиями учреждений ЕС в Брюсселе будут приспущены в знак траура по жертвам трагедии в Генуе.

Утром 14 августа обрушился автомобильный мост Моранди вблизи итальянского города Генуя. В тот момент по мосту ехали более 30 легковых машин и три грузовика. В настоящее время известно о 38 погибших, более 10 человек числятся пропавшими без вести.-0-

Возле итальянской Генуи рухнул автомобильный мостВозле итальянской Генуи рухнул автомобильный мост
Не исключено, что под обломками могут находиться люди. На месте ЧП работают пожарные и спасатели.

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Бельгия, траур
Версия для печати
Новости рубрики В мире
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3366 BYN 2.331 BYN 2.339 BYN
USD
2.0508 BYN 2.049 BYN 2.053 BYN
RUB
3.061 BYN 3.045 BYN 3.06 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко доложили о предложениях по кадровым назначениям в правительстве
Все видео

Фотоновости

На мосту через Припять в Турове приступили к монтажу металлического пролетного строения
Все фото

Инфографика

Рюкзак школьника Ученические портфели изготавливаются из материалов контрастных цветов. На передних, боковых поверхностях и верхнем клапане должны быть размещены светоотражающие элементы.
Вся инфографика
Президент
Фото из архива Должностные лица привлечены к ответственности за невыполнение поручений Президента Беларуси
Лукашенко намерен в ближайшее время отреагировать на ряд заявлений в СМИ и интернете
Лукашенко доложили о предложениях по кадровым назначениям в правительстве
Политика
Во время встречи. Фото сайта правительства Беларусь рассчитывает на развитие сотрудничества с учреждениями ООН - Матюшевский
Президент Армении назначил нового посла в Беларуси
Создание единого визового пространства государств Центральной Азии обсуждают в СНГ
Экономика
В Беларуси осталось убрать 9% площадей зерновых
Совет по развитию предпринимательства предложил создать единый ресурс с информацией о доходах граждан
Доллар и российский рубль на торгах 17 августа подешевели, евро подорожал
Происшествия
Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома Легковушка опрокинулась под Ивье, погиб пассажир
Мошенница из Витебска обманула 66 человек, продавая несуществующие вещи
Под Жлобином лошадь при столкновении с автобусом влетела в салон
Общество
РЕПОРТАЖ: Как готовится к учебному году многодетная семья
Турбизнес и Минспорт сравнят стоимость туров с вылетом из Беларуси и соседних стран
Поисково-спасательный отряд МЧС прошел переаттестацию по стандартам INSARAG
Регионы
Фото из архива Куда пойти в Минске в выходные: День рождения зоопарка, велобаталии и два праздника национальных культур
Сборку металлического пролетного строения на мосту через Припять планируют завершить к 15 сентября
В центре Бреста планируют сделать больше платных парковок
Спорт
Каролин Гарсия и Арина Соболенко. Фото Jimmie48 tennis photography Арина Соболенко обыграла 5-ю ракетку мира и вышла в 1/4 финала турнира в Цинциннати
Бесплатная электричка довезет в Минск болельщиков БАТЭ после матча Лиги чемпионов с ПСВ
Футболисты "Днепра" и "Немана" откроют программу 18-го тура чемпионата Беларуси
Технологии
Фото из блога "Вконтакте" "ВКонтакте" запустил обновления VK Music и приложения Boom
Британские ученые создали станцию для зарядки электромобиля за 5 минут
Ученые рассказали о системе, которая поможет проводить анализ багажа на расстоянии
Культура
РЕПОРТАЖ: Какими видят ведущих детского "Евровидения-2018"
Более 30 человек претендуют на роль ведущих детского "Евровидения-2018"
Книги переводов китайской поэзии на белорусский язык передадут Центру культуры Беларуси в Пекине
Калейдоскоп
Фото из Instagram-аккаунта Скарлетт Йоханссон Скарлетт Йоханссон стала самой дорогой актрисой года по версии Forbes
Второй сезон сериала "Алиенист" выйдет в 2019 году
Дженнифер Энистон снялась для журнала InStyle - фото
Все круглые столы
Круглый стол Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак 17 августа Что и почему нужно менять в законодательстве о туризме Круглый стол Геннадий Давыдько,
Александр Коваленя,
Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок 14 августа "История белорусской государственности. Концепция Института истории НАН Беларуси" Круглый стол Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев 13 июня Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос? Круглый стол Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник 18 мая Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами?
Газета 7 дней
Справа талентаў не баіцца или Как корреспондент «7 дней» в Стражевичах мед доставала
ГБО и ГБА: неизвестное в известном
Калимэра, Афины! Калимэра, Греция!
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Потенциал сотрудничества
Сергей ЧИЖИК. Равные среди равных
Дзмітрый ЯЦЭВІЧ. Бясцэнны скарб беларускага народа
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия