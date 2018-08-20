В Чечне двое неизвестных напали на полицейский участок

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чечне (Россия) двое неизвестных напали на полицейский участок, ранив двух стражей правопорядка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Чечне.
"Сегодня около 10.00 двое неизвестных, вооруженных ножами, попытались проникнуть на территорию ОМВД России по Шалинскому району Чеченской Республики и нанесли ранения двум сотрудникам полиции, находившимся на службе. Ответным огнем нападавшие были уничтожены", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает оперативная группа. Подробности инцидента выясняются.-0-
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