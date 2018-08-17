В Чехии ограничивают производство изделий из пластика

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены верхней палаты парламента Чехии на своем заседании поддержали идею запрета производства и продажи одноразовых товаров из пластмассы. Об этом сообщает Radio Praha.
В ближайшей перспективе в Чехии прекратят выпуск одноразовой пластмассовой посуды, ограничат применение пластиковой упаковки для продуктов, на одноразовые пластиковые бутылки планируют вести залог.
Под запретом вскоре окажутся трубочки-соломинки для напитков и пластиковые крепления для воздушных шаров.
Еврокомиссия планирует запретить несколько видов изделий из пластика и штрафовать страны Евросоюза за пластиковый мусор, не подлежащий переработке.
Вся пластиковая упаковка на рынке ЕС до 2030 года должна быть перерабатываемой, потребление одноразовых пластмасс будет сокращено, а использование микропластиков - ограничено.-0-
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