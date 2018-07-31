В Чехии поезд протаранил трактор на ж/д переезде, 11 человек пострадали

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На железнодорожном переезде в районе чешского города Писек поезд протаранил трактор, пострадали 11 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя местной полиции Милана Байцура.

Среди пострадавших девять пассажиров, машинист и тракторист. Отмечается, что шесть человек госпитализированы.

Инцидент произошел на регулируемом переезде, в результате ДТП состав сошел с рельсов. Движение поездов на участке пути было приостановлено, возобновить его планируется утром 1 августа.-0-