В Чехии поезд протаранил трактор на ж/д переезде, 11 человек пострадали

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На железнодорожном переезде в районе чешского города Писек поезд протаранил трактор, пострадали 11 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя местной полиции Милана Байцура.
Среди пострадавших девять пассажиров, машинист и тракторист. Отмечается, что шесть человек госпитализированы.
Инцидент произошел на регулируемом переезде, в результате ДТП состав сошел с рельсов. Движение поездов на участке пути было приостановлено, возобновить его планируется утром 1 августа.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3267 BYN
|2.322 BYN
|2.327 BYN
|USD
|1.9853 BYN
|1.982 BYN
|1.988 BYN
|RUB
|3.1836 BYN
|3.171 BYN
|3.184 BYN