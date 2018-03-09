9 марта, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. В Дагестане лавина нарушила сообщение с 51 населенным пунктом, сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
"В Тляратинском районе произошел сход лавины объемом 2 тыс. куб.м на дорогу Укал-Уилда в 6 км от селения Тлярат. Нарушено сообщение с 51 населенным пунктом с населением более 15 тыс. человек. Пострадавших нет", - сказали в ведомстве.
В лечебных учреждениях в данных населенных пунктах нет тяжелобольных пациентов, есть запас медикаментов и продовольствия на 14 суток.
Из-за угрозы повторного схода лавины работы по расчистке автодороги перенесены на 10 марта.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4314 BYN
|2.41 BYN
|2.448 BYN
|USD
|1.9589 BYN
|1.95 BYN
|1.964 BYN
|RUB
|3.4482 BYN
|3.4 BYN
|3.46 BYN