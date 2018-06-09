В детском лагере на Урале отравились 64 человека

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В детском лагере "Сосновый бор" в Свердловской области отравились 64 человека, сообщают информагентства.
Из них 33 человека с подозрением на кишечную инфекцию направлены в больницу города Кушва, 31 - в больницу Нижнего Тагила. У всех пострадавших схожие симптомы. Они жалуются на боль в животе, рвоту и недомогание. Для лечения пациентов есть все необходимое, угрозы их жизни нет.
На месте работают медики. Выясняется причина случившегося. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения и меры прокурорского реагирования.
Работа лагеря приостановлена.-0-
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