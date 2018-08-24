В ДТП с автобусом в Индии пострадали 37 человек, трое погибли

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере три человека погибли, 37 пострадали в результате аварии с частным пассажирским автобусом в районе Восточный Сингхбхум в штате Джаркханд на востоке Индии. Автобус ехал в город Раксаул в соседнем штате Бихар. Об этом сообщает Синьхуа.

Автобус, перевозивший около 40 человек, съехал с дороги и перевернулся - водитель на большой скорости не справился с управлением. Один человек погиб на месте, еще двое скончались от травм по пути в больницу.

Пострадавшие были доставлены в госпиталь. Идет расследование инцидента, водителю предъявлены обвинения.-0-