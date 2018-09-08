В Египте приговорили к смертной казни 75 человек

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каирский уголовный суд подтвердил смертные приговоры 75 человекам, в числе которых лидеры запрещенного в стране движения "Братья-мусульмане" и сторонники бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси, сообщает телерадиокомпания DW.

Смертный приговор суд вынес в конце июля, но, по законам Египта, его отдали на рассмотрение великого муфтия - высшего духовного лица. Международная организация Amnesty International осудила эти приговоры.

Речь идет об обвиняемых, которых обвиняют в убийствах и противозаконных протестах в 2013 году. В результате беспорядков погибли восемь полицейских и около 800 участников протестов.-0-