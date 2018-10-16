В Эквадоре конфисковали более 1,2 т кокаина

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,2 т кокаина конфисковано в Эквадоре, сообщает МВД страны.
В Эквадоре одновременно были проведены три операции против наркоторговцев. В результате самая крупная партия (почти 0,7 т) была выявлена в Гуаякиле, расположенном в юго-западной части страны на тихоокеанском побережье. Там же задержаны четыре человека, связанные с доставкой незаконного груза в Эквадор.
Еще свыше 0,3 т были обнаружены на задержанной быстроходной лодке у берегов Эквадора. Экипаж из трех человек также задержан. И около 0,2 т кокаина были конфискованы на Галапагосских островах с задержанием еще двух человек.-0-
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