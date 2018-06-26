В ЕС обсуждают ужесточение авторского права в интернете

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ЕС хотят ужесточить авторское право в интернете. Комитет по правовым вопросам ЕС (JURI) проголосовал за законопроект под названием Директива об авторском праве, сообщают СМИ.

В основе нового документа лежит необходимость обновления законодательства об авторском праве - оно должно идти в ногу с техническим прогрессом. В ЕС хотят следить за тем, чтобы авторы фотографий, музыки и информационных статей получали отчисления за совместное использование контента. Новый законопроект спровоцировал острую дискуссию, так как может полностью изменить облик современной Всемирной паутины.

Особенно горячие споры вызвали статьи 11 и 13 Директивы об авторском праве.

Статья 13 требует создания автоматического фильтра, который будет проверять весь загружаемый в Евросоюзе контент на соответствие авторскому праву в обширной базе данных. Такая система будет очень дорогой на этапе создания. Таким образом власти ЕС хотят привести ситуацию с авторским правом в сети к общему стандарту.

Новый законопроект также повлияет на возможность делиться новостями. Статья 11 призвана гарантировать создателям новостей оплату их контента. Цель законопроекта - отобрать часть доходов от размещения новостей у Facebook или Google, которые сами не производят контент, и передать их прессе. Авторы законопроекта рассчитывают повысить посещаемость новостных сайтов, чтобы люди читали новости именно там, а не делились ими в соцсетях. Законопроектом предусмотрено, что все службы, собирающие чужие новости, будут платить за использование информации.

По информации BBC, организации, которые борются за свободу интернета, выступают против таких изменений. Критики законопроекта считают, что его реализация фактически уничтожит культуру мемов, ремиксов и других видов контента, производимого пользователями.

Несмотря на то, что документ был одобрен комитетом JURI, новые нормы пока не стали официальным законом. Описанные изменения еще должны быть утверждены на пленарном заседании всего Европейского парламента. Когда это произойдет, пока не сообщается. Возможно, нововведения будут утверждены в декабре 2018 года или в середине 2019 года. Кроме того, критика со стороны общественности и экспертов может вынудить законодателей внести существенные изменения в законопроект.-0-