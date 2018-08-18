В Гане объявлен недельный траур в связи со смертью Кофи Аннана

18 августа, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо объявил о недельном трауре в стране в связи со смертью бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте главы государства.

"От имени всего народа Ганы я выражаю наши искренние, сердечные соболезнования его любимой вдове Нейне Марии и его преданным детям Аме, Кохе и Нине в связи с этой великой утратой. Меня, однако, утешает информация от его супруги Нейны, что он ушел в мир иной во сне, - говорится в сообщении. - В течение недели начиная с 20 августа все флаги в стране и дипломатических миссиях будут приспущены".

Президент также заявил о приверженности Кофи Аннана идеям собственного курса развития Ганы и отметил важность его работы на международной арене.

Выдающийся ганский дипломат, 7-й Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, лауреат Нобелевской премии мира 2001 года умер сегодня на 81-м году жизни.-0-