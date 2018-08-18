В Генуе под обломками моста нашли тело еще одного погибшего

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обнаружено тело еще одной жертвы. Количество погибших в результате обрушения моста в итальянской Генуе возросло до 42 человек. Об этом сообщает телерадиокомпания Rai.
18 августа утром стало известно также о том, что под завалами нашли автомобиль, в котором находились тела семьи – мужчины, женщины и их 9-летнего сына. До настояшего времени было известно о 38 погибших, в том числе троих детях. В больницах находятся десять пострадавших, и девять из них в тяжелом состоянии. Еще один человек пока считается пропавшим без вести.
14 августа в Генуе обрушилась часть моста Моранди длиной около 100 м. Трасса, на которой находится мост, перекрыта.
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