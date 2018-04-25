В Германии 350 детей поместили в карантин после утечки химиката в школе

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В немецкой коммуне Эппельборн 350 детей поместили в карантинную зону после утечки химиката в местной школе, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел сегодня утром. Школьники почувствовали едкий запах возле кабинета химии. Несколько учеников пожаловались на раздражение дыхательных путей и слезящиеся глаза. В здании немедленно была проведена эвакуация.
На место ЧП прибыли пожарные и медики. Тип химиката пока не установлен. Помещенных в карантинную зону детей осматривают специалисты. Сообщается, что около 50 учеников могли иметь прямой контакт с химикатом.-0-
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