В Германии открылся международный авиасалон ILA-2018

В среду в Шенефельде недалеко от Берлина начала работу Международная авиа- и аэрокосмическая выставка ILA-2018 (Internationale Luft-und Raumfahrtausstellung Berlin). Об этом сообщает ТАСС.

В этом году в мероприятии принимают участие около 1,1 тыс. летательных аппаратов из 41 страны. Берлинский авиасалон считается одним из старейших в мире - он проходит с 1909 года.

Канцлер Германии Ангела Меркель осмотрела экспозиции. Предполагается, что выставку посетят около 150 тыс. человек. Она продолжится до 29 апреля.

Здесь демонстрируются десятки летательных аппаратов разного назначения.