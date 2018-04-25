В Германии открылся международный авиасалон ILA-2018

В среду в Шенефельде недалеко от Берлина начала работу Международная авиа- и аэрокосмическая выставка ILA-2018 (Internationale Luft-und Raumfahrtausstellung Berlin). Об этом сообщает ТАСС.
В этом году в мероприятии принимают участие около 1,1 тыс. летательных аппаратов из 41 страны. Берлинский авиасалон считается одним из старейших в мире - он проходит с 1909 года.
Канцлер Германии Ангела Меркель осмотрела экспозиции. Предполагается, что выставку посетят около 150 тыс. человек. Она продолжится до 29 апреля.
Здесь демонстрируются десятки летательных аппаратов разного назначения.
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