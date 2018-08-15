В Германии в книгах ЗАГС появится графа для граждан "иного" пола

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласно решению правительства Германии в книгах записи актов гражданского состояния появится графа для представителей третьего пола. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя кабинета министров ФРГ Штеффена Зайберта, опубликованное в Twitter.

В документацию наряду с графами "мужской" и "женский" пол будет включена третья - "иной". Подобные нововведения были предписаны постановлением Верховного суда страны, который в ноябре 2017 года принял решение о внесении в книги ЗАГС третьего пола, признав действующее в настоящий момент положение нарушающим закон о недискриминации.

В ближайшее время законопроект пройдет процедуру согласования в Бундестаге. Планируется, что документ будет утвержден и вступит в законную силу до конца текущего года.-0-