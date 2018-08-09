В Греции два человека скончались от лихорадки Западного Нила

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Греции зафиксированы два смертельных случая заражения вирусом лихорадки Западного Нила. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Известно, что от вируса лихорадки Западного Нила скончались два жителя региона Аттика в возрасте более 80 лет.
С начала лета в Греции отмечено 55 случаев заражения упомянутым вирусом. В настоящее время 12 больных госпитализированы с симптомами поражения центральной нервной системы, при этом четверо из них находятся в реанимации.
Поскольку переносчиками вируса являются комары, медики рекомендуют принимать меры, чтобы предотвратить укусы этих насекомых. Согласно заявлению местных властей в течение месяца в Аттике будет повторно проводиться распыление антимоскитных средств.
Впервые вирус лихорадки Западного Нила был зафиксирован в Греции в 2010 году, тогда от заболевания скончались 35 человек. В 2017 году от лихорадки Западного Нила погибли пять жителей страны.
Лихорадка Западного Нила - острое вирусное заболевание, которое передается с укусами комаров и клещей. Инкубационный период болезни может длиться от нескольких дней до 2-3 недель. Заболевание начинается с внезапного повышения температуры тела до 38-40 градусов, сопровождающегося ознобом, снижением аппетита, усталостью, головной болью, рвотой.-0-
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