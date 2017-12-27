В Греции с 1 января вводится туристический налог при проживании в отелях

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Греции с 1 января 2018 года вводится обязательный туристический налог, который будет взиматься со всех туристов при проживании в отеле или лицензированных апартаментах, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, с 1 января всем иностранным туристам в Греции необходимо будет оплачивать туристический сбор за каждые сутки проживания - в день заезда или выезда из отеля. Сумма налога зависит от уровня отеля. Так, за проживание в гостинице категории "пять звезд" - 4 евро в сутки за номер, в четырехзвездочном отеле - 3 евро, трехзвездочном - 1,5 евро, отелях с одной и двумя звездами - 0,5 евро в сутки за номер.

Кроме того, придется дополнительно раскошелиться и тем туристам, кто будет проживать в апартаментах. За такие помещения класса "четыре звезды" - 1 евро в сутки, категории "три звезды" - 0,5 евро, апартаменты с одной и двумя звездами - 0,25 евро в сутки.

Отмечается, что туристы будут оплачивать налог отдельно и самостоятельно. Этот сбор не включается в стоимость пакетного тура. Причем туристический сбор будет действовать в течение всего года, а не только в высокий сезон, о чем неоднократно просили греческие отельеры. Гостиница имеет право отказать в размещении, если туристы не оплатили туристический налог.

Между тем, возможно, будут исключения: ряд греческих отелей высоких категорий уже заявил о готовности отнести туристический налог на свой счет.-0-