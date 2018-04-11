11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Хабаровском крае 12 апреля объявлен днем траура в связи с крушением вертолета Ми-8, из-за которого погибли шесть человек. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на представителя регионального правительства.

В этот день будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

Вертолет Ми-8 выполнял учебно-тренировочный полет в сложных погодных условиях. Он упал спустя несколько минут после взлета. После удара о землю воздушное судно загорелось. Очевидцы говорят, что вертолет упал, зацепившись за вышку в тумане.

На месте крушения Ми-8 обнаружены два бортовых самописца, они переданы следственным органам. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).-0-