В Идлибе прогремел взрыв, 6 человек погибли

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сирии в городе Идлиб сегодня взорвался заминированный автомобиль, 6 человек погибли, сообщают РИА-Новости.
Взрыв произошел рядом с центром выдачи помощи в квартале Кусур. Предполагалась раздача помощи мирным жителям.
Изначально сообщалось о четырех погибших, на данный момент их число возросло до шести. Ранены еще 25 человек.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.417 BYN
|2.414 BYN
|2.423 BYN
|USD
|2.112 BYN
|2.108 BYN
|2.114 BYN
|RUB
|3.2096 BYN
|3.206 BYN
|3.219 BYN