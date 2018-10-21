В Идлибе прогремел взрыв, 6 человек погибли

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сирии в городе Идлиб сегодня взорвался заминированный автомобиль, 6 человек погибли, сообщают РИА-Новости.

Взрыв произошел рядом с центром выдачи помощи в квартале Кусур. Предполагалась раздача помощи мирным жителям.

Изначально сообщалось о четырех погибших, на данный момент их число возросло до шести. Ранены еще 25 человек.-0-