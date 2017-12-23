В Индии автобус упал в реку с моста: более 30 погибших

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии пассажирский автобус упал с моста в реку, в результате чего погибли по меньшей мере 32 человека, сообщают информагентства.

По разным данным, еще от 10 до 15 пассажиров получили ранения. Они доставлены в ближайшие больницы. На месте аварии проводится спасательная операция.

ДТП произошло в районе Савай-Мадхопур, в 375 км к югу от Нью-Дели. Автобус пытался обогнать другое транспортное средство, однако съехал с дороги и, протаранив перила моста, упал в реку.

Причины произошедшего расследует полиция.-0-