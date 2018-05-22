В Индии отмечена вспышка вируса Нипах

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В индийском штате Керала девять человек погибли, заразившись вирусом Нипах, от которого не существует вакцины, сообщает ВВС.

По данным властей, с симптомами вируса уже госпитализированы 25 человек. Их лечение сведено лишь к поддерживающей терапии.

Местные власти принимают меры, чтобы не позволить болезни распространиться.

Вирус Нипах (NIV) способен вызывать тяжелую болезнь, для которой характерны воспаление мозга или респираторные заболевания. Природные переносчики вируса - летучие лисицы, близкие родственники летучих мышей, которые питаются фруктами. По статистике, от вируса умирают 70% заболевших.-0-