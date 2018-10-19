В Индии поезд въехал в толпу, погибли десятки людей

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поезд врезался в толпу людей, участвовавших в религиозном празднике в окрестностях города Амритсар (штат Пенджаб) на северо-западе Индии. Местный новостной портал Firstpost со ссылкой на представителей властей сообщает о не менее 30 погибших.

В то же время на индийском портале Times Now указывают число жертв не менее 50. По данным портала, в момент катастрофы на железнодорожных путях находились от 500 до 700 человек. Люди отмечали один из самых популярных индуистских осенних праздников - Дашахру. Они наблюдали за церемонией сожжения чучела Раваны, одного из персонажей эпоса "Рамаяна", и из-за шума петард могли не слышать звук приближающегося поезда.

По некоторым данным, среди погибших есть дети.

Пострадавшие доставлены в больницы, состояние некоторых тяжелое. Представители властей штата координируют расследование на месте трагедии.-0-