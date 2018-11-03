В Индии убили тигрицу-людоеда

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии застрелили тигрицу-людоеда, которая за два года уничтожила 14 человек, сообщает телевизионный канал Sky News.

Животное разыскивали почти 150 человек – пешие охотники, охотники на слонах, в поисках были задействованы беспилотники.

По правилам тигрице должны были ввести смертельную дозу снотворного, но животное вело себя агрессивно, бросалось на охотников, поэтому его пришлось застрелить.-0-