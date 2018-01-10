В Индии за сутки от аномальных холодов погибли более 40 человек

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необыкновенно холодная зима, наступившая в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, стала причиной гибели более 40 человек за последние сутки, сообщают информагентства.

Минувшая неделя в штате Уттар-Прадеш, который населяет примерно 200 млн человек, выдалась особенно холодной. Температурный минимум побил все рекорды: в отдельных регионах температуры колебались в промежутке 2,9-7,5 градуса. Поскольку в Индии отсутствует центральное отопление, жители северных районов страны оказались в экстремальных условиях.

Столкновение воздушных фронтов и высокая влажность привели к возникновению густого тумана, повлиявшего на количество дорожно-транспортных происшествий, жертвами которых стали не менее пяти человек. Из-за непогоды в Уттар-Прадеше отменены занятия в начальных и средних школах, ограничено железнодорожное движение.

В общей сложности с 5 января в указанной местности погибли от холода 143 человека, среди которых есть дети. По прогнозам метеорологов, в течение ближайших двух дней погодная ситуация на севере Индии не изменится.-0-