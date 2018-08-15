В индийском штате Керала призвали не посещать из-за ливней некоторые популярные места

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти штата Керала, расположенного на юго-западе Индии, попросили туристов воздержаться от посещения некоторых популярных достопримечательностей, в том числе курорта Муннар и древних святилищ Сабаримала. Подобная предосторожность объясняется погодными условиями: непрекращающиеся ливни в регионе приводят к наводнениям и оползням, сообщает индийский телеканал NDTV.

Из-за муссонных ливней в Керале с 8 августа погибли 44 человека. В настоящее время в 11 из 14 районов штата объявлен красный уровень опасности.

Мощные ливни привели к перебоям в движении как наземного, так и воздушного транспорта. Из-за непогоды аэропорт в городе Кочи прекратил работу до 18 августа. Сегодня после схода оползня на участке железной дороги между станциями Кужитурай и Эраниель были отменены четыре поезда.

По имеющимся сведениям, нынешний сезон муссонов стал самым разрушительным для штата Керала за последнее столетие.-0-