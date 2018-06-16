В Индонезии 8-метровый питон проглотил женщину

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индонезии на острове Сулавеси 8-метровый питон проглотил женщину, сообщают информагентства.
Местная 54-летняя жительница ушла из дома, чтобы проверить посадки, но на следующий день так и не вернулась. Ее семья забила тревогу и начала поиски, но были найдены лишь вещи пропавшей женщины: фонарь, обувь и мачете.
Позже местные жители нашли крупного раздутого питона. Они разрезали его и обнаружили тело пропавшей.
В прошлом году на этом же острове 7-метровый питон проглотил мужчину.-0-
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