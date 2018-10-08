В Индонезии число жертв землетрясения приблизилось к 2 тыс.

8 октября, Палу /БЕЛТА - Антара/. Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии возросло до 1944, заявляют официальные власти страны.

По словам представителя совместной оперативной группы провинции Центральный Сулавеси Муха Тхохира, число жертв в любое время может возрасти, так как 683 человека до сих пор считаются пропавшими без вести, а 2 тыс. 549 человек получили ранения.

Муха Тхохир также сообщает, что число эвакуированных достигло 74 тыс. 444 человек, 65 тыс. 733 дома были повреждены или разрушены.

Утром 28 сентября у побережья индонезийского острова Сулавеси недалеко от города Палу произошло землетрясение магнитудой 6,1. Позднее в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4. На Палу обрушилось цунами высотой до 2 м.

В стране до 11 октября действует режим чрезвычайной ситуации.-0-