В Индонезии около 800 туристов заблокированы в горах после землетрясения

Индонезийские солдаты и команда спасателей собираются для подготовки к эвакуации туристов с горы Ринджани. Фото AP

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индонезии около 800 туристов оказались заблокированными на склонах горы Ринджани после землетрясения магнитудой 6,4, сообщают информагентства.

Землетрясение, которое произошло 29 июля на индонезийском острове Ломбок, спровоцировало сход оползней на горе Ринджани. В результате многие туристические тропы были закрыты. Сотни туристов, среди которых граждане Канады, США, Великобритании, Франции, Нидерландов, не смогли спуститься с горы.

По данным местных властей, люди находятся в безопасности, в ближайшее время их эвакуируют.

По последним данным, жертвами землетрясения 29 июля стали 16 человек, 162 получили ранения. В результате подземных толчков разрушено более тысячи зданий.-0-