В Индонезии при взрывах в трех церквях погибли 9 человек

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девять человек погибли в результате взрывов в трех церквях в Индонезии, сообщают информагентства со ссылкой на местные СМИ.

Взрывы произошли в городе Сурабая на острове Ява сегодня утром. По данным полиции, погибли 9 человек, 40 были ранены. Также погиб один террорист-смертник. Первый взрыв произошел рядом с католической церковью Святой Марии около 07.00 по местному времени, второй взрыв - в протестантской церкви в районе Джалан Дипонегоро, третий - в церкви пятидесятников на улице Арджуно.

По информации правоохранителей, нападавшие были одеты как прихожане церкви, во время служб они находились внутри и привели в действие бомбы. Ведется расследование.-0-