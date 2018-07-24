В Индонезии родился младенец с двумя лицами

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В индонезийском городе Батам два месяца назад родился младенец с двумя лицами и мозгами в одной голове. Об этом пишет Daily Mail.
Назвали ребенка Гилан Эндик.
Во время беременности мать ребенка несколько раз проходила УЗИ-проверки, но ни одна из них не выявила патологий у малыша. Врачи установили, что отклонение получило развитие из-за брата-близнеца, который не смог правильно сформироваться в утробе.
Это очень редкое явление в медицинской практике, оно встречается в одном из 250 тыс. случаев. Врачи отмечают, что наличие пары мозгов очень опасно для человека, так как в голове скапливается лишняя жидкость.
У Гилана гидроцефалия. Это трудноизлечимое заболевание. Оно может вызвать слабоумие, проблемы с памятью и эпилепсию. Индонезийские медики заявили, что у них нет необходимых навыков и оборудования для того, чтобы спасти жизнь Гилана. Они посоветовали родителям уникального новорожденного обратиться к зарубежным медикам, у которых есть более современное оборудование.-0-
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