В Ингушетии два человека ранены при стрельбе в колледже

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека получили ранения в результате стрельбы в колледже в Назрани (Ингушетия), угрозы жизни нет, сообщает ТАСС.
"В колледже произошла стрельба, двое молодых людей, по предварительной информации, 17 и 18 лет, устроили стрельбу. Оба ранены, с незначительными травмами доставлены в больницу", - рассказали в правоохранительных органах региона.
Другие подробности пока не сообщаются.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3275 BYN
|2.32 BYN
|2.327 BYN
|USD
|1.9961 BYN
|1.992 BYN
|1.996 BYN
|RUB
|3.1586 BYN
|3.152 BYN
|3.165 BYN