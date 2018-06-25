В Ингушетии два человека ранены при стрельбе в колледже

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека получили ранения в результате стрельбы в колледже в Назрани (Ингушетия), угрозы жизни нет, сообщает ТАСС.

"В колледже произошла стрельба, двое молодых людей, по предварительной информации, 17 и 18 лет, устроили стрельбу. Оба ранены, с незначительными травмами доставлены в больницу", - рассказали в правоохранительных органах региона.

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