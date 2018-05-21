В Иране из-за отравления грибами скончались 11 человек, более 800 пострадали

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В северо-западных провинциях Ирана в результате отравления лесными грибами скончались 11 человек, более 800 пострадали, сообщает ТАСС.
Представители Министерства здравоохранения отмечают, что в настоящее время более 200 человек госпитализированы. Трем пострадавшим потребовалась пересадка печени.
По имеющимся сведениям, наибольшее число отравлений зафиксировано в провинциях Керманшах, Хамадан, Курдистан, а также в Западном и Восточном Азербайджане.
По словам специалистов, подобные случаи обычно происходят весной и осенью, когда обильные осадки вызывают активный рост ядовитых грибов. Последние нередко попадают на прилавки местных рынков, что и становится причиной массовых отравлений.-0-
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