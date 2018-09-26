В Иране младенец в морге проявил признаки жизни

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инцидент произошел в городе Урмия на западе Ирана. В морге "ожил" младенец, смерть которого констатировали врачи. Сообщает иранское информационное агентство IRNA.
Ранее врачи осмотрели ребенка и не увидели у него признаков жизни. Однако во время ритуального омовения выяснилось, что младенец, на самом деле, живой.
Глава похоронной службы города Амира рассказал, что члены семьи ребенка были шокированы случившимся.-0-
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