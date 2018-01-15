В Иране объявлен траур по экипажу затонувшего нефтяного танкера

15 января, Тегеран /БЕЛТА - ИРНА/. В Иране объявлен день общенационального траура по погибшим членам экипажа иранского нефтяного танкера Sanchi, столкнувшегося 6 января в Восточно-Китайском море с гонконгским сухогрузом CF CRISTAL.

Ранее генеральный директор иранской Организации портов и морского судоходства Мохаммад Растад сообщил, что все 32 члена экипажа Sanchi погибли в первые часы после столкновения.

Танкер Sanchi перевозил 140 тыс. т газового конденсата. После столкновения 6 января с гонконгским сухогрузом судно загорелось, члены его команды - граждане Ирана и Бангладеш - пропали без вести. После продолжительного пожара танкер затонул, спасателям удалось обнаружить тела трех иранских моряков. Все члены экипажа CF CRISTAL - 21 человек - были спасены.-0-