В Иране за медпомощью из-за песчаной бури обратились 145 человек

8 октября, Захедан /БЕЛТА - ИРНА/. В юго-восточной провинции Ирана Систан и Белуджистан за последние три дня в больницы и медицинские центры обратились за помощью в связи с проблемами со здоровьем, вызванными песчаной бурей, 145 человек, 27 из них госпитализированны. Об этом сообщил глава местного управления кризисными ситуациями Абдоль Рахман Шахнавази.

По словам Абдоль Рахмана Шахнавази, люди жалуются на проблемы с дыханием, зрением и сердцем. Пожилых и людей с заболеваниями просят не выходить из дома.

Скорость ветра песчаной бури достигала 104 км/ч, видимость была ограничена 900 м.-0-