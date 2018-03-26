В Испании арестован лидер преступной группировки, похитившей миллионы евро у банков

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В испанском городе Аликанте арестован лидер преступной группировки, жертвами которой стали более 100 финансовых институтов по всему миру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейское полицейское агентство (Европол), которое оказало поддержку в проведении расследования совместно с ФБР, а также полицией Румынии, Беларуси и китайского Тайваня.

Отмечается, что жертвами преступников стали финансовые структуры более чем в 40 странах, а общий ущерб индустрии достиг 1 млрд евро. С 2013 года группировка проводила атаки на банки, электронные платежные системы с помощью специального программного обеспечения Carbanak и Cobalt.

"Масштаб потерь был крайне значительным. Например, программа Cobalt позволяла преступникам красть за раз до 10 млн евро", - отметили в Европоле.

Злоумышленники действовали по одинаковой схеме. Сначала они рассылали вредоносное программное обеспечение банковским сотрудникам под видом электронных писем с вложениями от обычных компаний. После загрузки эти программы давали возможность преступникам удаленно контролировать компьютеры жертв и тем самым получать доступ к необходимой информации - внутренней банковской сети, счетам и сервисам, контролирующим выдачу денег через банкоматы. Затем эти деньги выводились в анонимные электронные платежные системы, отмывались, в том числе с помощью денежных мулов, или использовались для покупки криптовалют.-0-